« Aujourd’hui marque une étape importante dans l’augmentation de nos capacités. Grâce à notre partenariat avec Golden Wheel, nous allons capitaliser sur la force manufacturière de Tianjin pour galvaniser l’application de la technologie DAHON‑V, proposer des solutions de mobilité plus légères, plus rapides et plus intelligentes, avec plus de valeur et d’accessibilité, tout en contribuant à la mobilité verte mondiale. » — Dr David T. Hon , fondateur et PDG de DAHON.

Une usine pensée pour l’innovation et la qualité

Équipée d’outils de niveau mondial et d’une équipe R&D aguerrie issue des meilleurs fabricants de vélos et d’e‑bikes, l’usine DAGOLD Factory a pour vocation d’assurer un haut niveau de qualité tout en favorisant l’innovation produit.

Les opérations couvriront des commandes pour DAHON et Golden Wheel, avec un focus sur cinq familles :

Motos électriques

Triporteurs électriques pour passagers

Vélos pliants électriques

Vélos à assistance électrique

Trottinettes électriques

Le positionnement à Tianjin doit offrir un avantage de coût et de proximité industrielle, idéal pour gagner en cadence sur les modèles d’accès et servir des marchés en forte expansion.