Objectif déclaré : gagner en volume sur les modèles d’accès, accélérer l’innovation « DAHON‑V » et attaquer plus fort les marchés émergents.
À retenir
- Nouvelle base de production à Tianjin pour optimiser les coûts régionaux et accroître les volumes des modèles d’entrée de gamme.
- Synergie industrielle avec Golden Wheel pour adresser un spectre plus large de produits et de marchés.
- Accélération de la technologie maison « DAHON‑V » et diffusion via la stratégie « Sharing 360 ».
« Aujourd’hui marque une étape importante dans l’augmentation de nos capacités. Grâce à notre partenariat avec Golden Wheel, nous allons capitaliser sur la force manufacturière de Tianjin pour galvaniser l’application de la technologie DAHON‑V, proposer des solutions de mobilité plus légères, plus rapides et plus intelligentes, avec plus de valeur et d’accessibilité, tout en contribuant à la mobilité verte mondiale. » — Dr David T. Hon, fondateur et PDG de DAHON.
Une usine pensée pour l’innovation et la qualité
Équipée d’outils de niveau mondial et d’une équipe R&D aguerrie issue des meilleurs fabricants de vélos et d’e‑bikes, l’usine DAGOLD Factory a pour vocation d’assurer un haut niveau de qualité tout en favorisant l’innovation produit.
Les opérations couvriront des commandes pour DAHON et Golden Wheel, avec un focus sur cinq familles :
- Motos électriques
- Triporteurs électriques pour passagers
- Vélos pliants électriques
- Vélos à assistance électrique
- Trottinettes électriques
Le positionnement à Tianjin doit offrir un avantage de coût et de proximité industrielle, idéal pour gagner en cadence sur les modèles d’accès et servir des marchés en forte expansion.
Partage technologique et stratégie « Sharing 360 »
Ces deux dernières années, DAHON a dopé l’ensemble de sa gamme via la technologie DAHON‑V. Dans le cadre de son initiative « Sharing 360 », la marque a déjà concédé des licences à 16 entreprises et fourni des composants brevetés à 18 acteurs du secteur, pour un modèle de croissance fondé sur le partage et l’intérêt mutuel.
L’introduction de DAHON à la Bourse de Hong Kong a également renforcé l’exigence de qualité et de fiabilité, tout en attirant de nouveaux partenaires stratégiques. L’usine DAGOLD s’inscrit dans cette dynamique : augmenter les capacités, diversifier l’offre et élargir l’empreinte internationale.
Ce que cela change pour le marché
Pour le cycliste comme pour le distributeur, l’équation est limpide : plus de volume sur les modèles d’entrée de gamme signifie des prix potentiellement plus contenus, des délais mieux tenus et une profondeur de gamme élargie : du pliant urbain à l’e‑bike utilitaire, jusqu’aux nouvelles mobilités légères. Dans un contexte où l’électrique continue de tirer le marché, ce hub de Tianjin peut offrir à DAHON une meilleure réactivité industrielle et un time‑to‑market raccourci.
Perspective
Fidèle à ses principes d’innovation, de collaboration et de succès partagé, DAHON annonce vouloir construire, avec ses partenaires mondiaux, une mobilité plus verte, plus intelligente et plus accessible. L’ouverture de DAGOLD à Tianjin marque une étape structurante dans cette trajectoire.