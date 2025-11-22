Donnons des elles au vélo J-1, un groupe d’ambassadrices réalisant l’intégralité des étapes du Tour de France, sera de retour pour sa douzième édition en 2026.

Donnons des elles au vélo J-1 sera de retour en 2026 à l’occasion de sa douzième édition. Il s’agit d’une aventure humaine, sportive et engagée construite par des femmes pour des femmes… et des hommes défendant les valeurs d’égalité dans le sport ! Un défi consistant, pour une équipe fil rouge d’une dizaine d’ambassadrices, à réaliser l’intégralité des étapes du Tour de France masculin à J-1, afin d’inspirer d’autres femmes cyclistes. Des ambassadrices qui agissent pour la féminisation de la pratique dans leur région tout au long de l’année, à travers l’organisation de nombreux évènements en amont du Tour de France.

Un objectif partagé avec les cyclistes locaux à travers tous types de vélos ou de pratiques, invités à réaliser tout ou partie d’une ou plusieurs étapes, pour se dépasser et rouler ensemble en mixité. Cet évènement vise à créer des dynamiques territoriales autour du cyclisme au féminin, à leur donner de la visibilité et à mettre en lien les acteurs, en maillant le territoire français année après année au gré des tracés du Tour de France masculin. Ce projet associatif est porté par le club cycliste essonnien Donnons des elles au vélo – Evry Courcouronnes, majoritairement féminin par ses pratiquantes et dirigeantes, qui a œuvré depuis ses débuts pour inciter à l’organisation d’un Tour de France pour les femmes.

Parcours et budget

Quels objectifs en 2026 ?

Fédérer

Une dizaine de femmes pour réaliser l’intégralité des étapes du Tour de France masculin à J-1 du 3 au 25 juillet 2026

35 femmes et 35 hommes à se joindre quotidiennement au peloton dans un cadre sécurisé et gratuit

Inclure

Des femmes et des hommes malades du cancer en les préparant, accompagnant, conseillant, coachant tout au long de l’année pour réaliser une étape du Tour de France à J-1 avec DDEAV

Les publics éloignés de la pratique par le biais du cyclisme comme vecteur de santé

Les pratiquants du Vélo à Assistance Electrique

Tous les vélos (Handibikes, tandems voyant/malvoyant…)

Visibiliser

À travers la médiatisation locale, nationale et internationale de l’aventure pour changer les représentations

Les femmes à travers le sport sur nos réseaux sociaux

Les initiatives locales de féminisation de la pratique via nos « Coups de projecteur » lors de Facebook Lives

Sensibiliser

À travers des conférences sur le sport au féminin

En intervenant auprès des scolaires sur la place des femmes dans le sport pour une approche mixte du vélo dès le plus jeune âge

Les élu·e·s des villes-étapes à leur implication dans le sport au féminin sur leur territoire

Les villes-étapes du Tour de France masculin à candidater pour le Tour de France Femmes

Dynamiser

Les territoires par des évènements en amont du J-1 organisés par les ambassadrices, principalement à destination des femmes

Les cyclistes et clubs locaux pour se rencontrer et créer du lien autour d’une pratique mixte

Un projet inclusif et solidaire

Une équipe de femmes et d’hommes atteints du cancer participera à l’aventure Donnons des elles au vélo en réalisant à vélo une étape du J-1. Sportifs ou non, ils seront préparés, accompagnés, coachés par les membres du projet tout au long de l’année, en lien avec le Centre Léon Bérard de Lyon.

L’association proteuse du projet

Donnons des elles au vélo – Evry Courcouronnes est une association se consacrant à la pratique féminine du cyclisme. Les projets compétitifs et de développement qui ont vu le jour à partir de 2014 au Club Omnisports de Courcouronnes Cyclisme Féminin s’épanouissent désormais dans ce nouveau club, qui œuvre pour combattre les inégalités entre les hommes et les femmes dans notre sport. Avec un bureau 100% féminin composé des cyclistes elles-mêmes, ces femmes prennent en main les décisions qui les concernent et travaillent à changer les représentations. Le club agit par l’organisation d’évènements de féminisation de la pratique, la formation, le développement par la promotion du cyclisme au féminin, la fédération d’une communauté.

Devenir partenaire