5 critères pour choisir son VTT

Lors de l’achat d’un VTT, certaines caractéristiques comme la hauteur, le poids et la suspension s’avèrent importantes.

La hauteur

Afin d’obtenir confort et stabilité sur route ou sentier, il est important de choisir la bonne hauteur pour le cadre du VTT. Vous devez pouvoir poser un pied au sol sans effort. Lors de l’achat, un essai sur quelques dizaines de mètres suffit à savoir si le cadre est trop petit ou trop grand. Privilégiez par ailleurs une selle facile à régler. Cela permet un ajustement rapide en cas d’inconfort ou lorsque vous décidez de prêter votre VTT.

Le poids

Déterminant en montée, il dépend en grande partie du type de cadre (aluminium ou carbone). Un poids modéré réduit l’effort et offre une meilleure agilité. Il rend les manipulations plus aisées si vous devez porter votre VTT sur plusieurs étages ou si vous le chargez souvent en voiture. Gardez toutefois à l’esprit que la légèreté ne doit pas se faire au détriment de la solidité, en particulier dans le cas d’un usage intensif sur des sentiers accidentés.

La suspension

Elle conditionne le confort et la sécurité. Un long débattement permet de mieux absorber les chocs sur sentier accidenté, tandis qu’un débattement court favorise la réactivité sur chemin plat. Selon le modèle, le système de suspension peut être réglé afin de l’adapter à votre style de conduite et aux conditions de terrain. De plus, le VTT peut disposer d’une suspension à l’avant uniquement ou également à l’arrière.

Le système de freinage

Sur un VTT, un bon freinage est essentiel pour la sécurité. Les freins mécaniques classiques sont faciles à entretenir. Les modèles hydrauliques s’avèrent judicieux pour les parcours en montagne, qui requièrent plus de puissance dans les phases de descente. Astuce : ayez toujours un outil multifonction en poche pour pouvoir effectuer un réglage sur un parcours.

La taille des roues

Un diamètre de 26 pouces favorise une conduite dynamique. Les roues de 29 pouces absorbent mieux les aspérités et facilitent le franchissement d’obstacles. Sur un VTT, un diamètre de 27,5 pouces offre un bon compromis pour ceux qui recherchent la maniabilité et le confort.

5 points à vérifier lors de l’entretien de son VTT

Vous pouvez réaliser vous-même l’entretien de votre VTT ou bien le confier à un spécialiste comme INTERSPORT, enseigne d’équipements sportifs qui dispose d’ateliers de réparation de cycles partout en France.

Les pneus

Quel que soit le type de vélo et de parcours, il est important de vérifier régulièrement la pression des pneus pour assurer une bonne adhérence et réduire les risques de crevaison. Pensez à inspecter l’état de la gomme pour repérer les usures, déformations, craquelures et entailles. Après une sortie boueuse, nettoyez les pneus pour repérer les cailloux incrustés ou les débuts de déchirure. Inspecter la valve et la plonger dans une bassine d’eau permet d’identifier rapidement une petite fuite qui obligera pourtant à regonfler continuellement.

Les freins

Afin de limiter les risques de collisions et de chutes, restez attentif à la distance de freinage et vérifiez l’usure des éléments de freinage. Avant de prendre la route, un contrôle simple évite bien des surprises. Debout à côté du VTT, freinez à l’avant tant en forçant le vélo à avancer. La roue avant doit se bloquer et le cadre se lever. Faites la même chose avec les freins arrière : la roue ne doit pas bouger, tandis que le cadre se retrouve en l’air.

La chaîne

Elle doit rester bien lubrifiée pour entraîner tous les mécanismes et éviter la rouille. Vérifiez son état d’usure et sa tension. Une chaîne de VTT usée détériore les pignons et doit être remplacée. Mal tendue, elle provoque des décrochages.

L’éclairage

Sur les routes de montagne ou les sentiers forestiers, voir et être vu est important lorsque la luminosité vient à manquer. Vérifiez la bonne fixation des lampes à l’avant et à l’arrière. Remplacez les piles dès qu’elles deviennent faibles pour éviter les mauvaises surprises. Testez les faisceaux lumineux à différentes distances. Une lampe de secours peut dépanner en cas d’éclairage hors d’usage.

Le serrage des éléments

Qu’il s’agisse des pédales, des garde-boues, des lampes, du support de gourde ou de la sonnette, vérifier le bon serrage des éléments évite tout décrochage en cours de route. Si ce n’est pas grave pour un accessoire de confort, cela le devient pour un équipement de sécurité.

5 équipements de sécurité indispensables sur un VTT

Lorsqu’il s’agit de matériel pour rouler à vélo, on pense naturellement au casque et aux éclairages. Il ne faut pas oublier les gants et les lunettes de protection.

Le casque

C’est l’équipement le plus important pour tout cycliste. Il protège la tête en cas de chute ou de collision. Le casque doit être adapté à votre taille et correctement réglé pour rester stable et garantir une protection maximale. Le revêtement intérieur doit éviter la transpiration excessive et l’inconfort sur les longues distances.

Les gants

Sous-estimés, ces accessoires présentent plusieurs avantages. Ils protègent contre les coupures et les frottements en cas de grosse chute. Ils offrent une meilleure adhérence sur le guidon, ce qui améliore la réactivité et réduit la fatigue. La présence de renforts au niveau des articulations et des paumes apporte une protection supplémentaire sur les parcours techniques.

Les lunettes de protection

Elles sont indispensables pour préserver vos yeux de la poussière, des insectes, des projections de boue ou des petites branches. Elles améliorent le confort à grande vitesse, surtout par basses températures. Optez si possible pour des verres anti-buée.

Les garde-boues

Installés à l’avant et à l’arrière, ils empêchent les projections d’eau et de boue qui salissent et mouillent les vêtements. Les garde-boues sont par conséquent indispensables si vous utilisez votre VTT toute l’année. Vérifiez qu’ils ne gênent pas le pédalage.

Le système d’éclairage

Lors d’une sortie nocturne ou d’un parcours en forêt dense, un éclairage performant permet d’anticiper les aspérités d’un chemin ou les obstacles. De manière générale, équiper son VTT de phares puissants à l’avant et à l’arrière garantit d’être vu par les autres, ce qui réduit les risques d’accident. Une lampe frontale n’est pas un luxe par faible luminosité.

Article rédigé en collaboration commerciale avec INTERSPORT