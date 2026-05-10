Pour sa première course après son triomphe à Paris-Roubaix, Wout van Aert s’impose en solitaire sur la prestigieuse Marly Grav Race.

Quatre semaines après son triomphe à Paris-Roubaix, Van Aert participait à la plus grande course de gravel des Pays-Bas, la Marly Grav Race. Le Belge s’est rendu dans le sud du Limbourg sans attentes particulières. À 22 kilomètres de l’arrivée, Wout van Aert décide d’accélérer. Le multiple champion du monde de cyclo-cross a immédiatement creusé un écart significatif et a vu son avance croître.

Wow, van Aert humiliated Pogacar again today! 🤪 And also all the cyclo-tourists there lol. pic.twitter.com/P0EvueMrSI — Mihai Simion (@faustocoppi60) May 10, 2026

Le Belge de la Visma | Lease a Bike s’impose en solitaire à Valkenburg. Il devance le champion de Belgique gravel, Niels Vandeputte (Alpecin-Premier Tech Development Team) et Rick Ottema (EEW-VDK Cyclingteam). Le champion du monde de la discipline, Florian Vermeersch (UAE Team Emirates – XRG) prend la 4ème place.

Wout van Aert :

« C’était une course vraiment difficile, mais en même temps, j’ai pris du plaisir. Mon objectif principal aujourd’hui était d’éviter les ennuis. J’ai essayé de rester en tête tout le temps pour minimiser les risques. Quand nous ne étions plus que six, c’est devenu beaucoup plus facile, car nous n’avions plus à nous battre pour nos positions. Je sentais que j’avais encore des ressources et j’ai tenté une accélération dans une des portions les plus techniques. C’était un bon moment. C’était vraiment sympa de courir ici. C’est un type de course complètement différent de ce à quoi je suis habitué. C’est génial de pouvoir participer à une course aussi équitable et de mettre à profit mes compétences en tout-terrain. Je participerai certainement plus souvent. »