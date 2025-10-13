Lorena Wiebes (Pays-Bas) et Florian Vermeersch (Belgique) sont devenus champion du monde de Gravel à Maastricht.

La 4ᵉ édition des championnats du monde de Gravel avaient lieu ce week-end à Maastricht, aux Pays-Bas. Le samedi, lors de la course Femmes, Shirin van Anrooij semblait avoir course gagné, étant seule en tête et avec trois compatriotes néerlandaises dans le groupe de chasse. Mais Yara Kastelijn se sacrifie et ramène le groupe dans les derniers mètres. Lorena Wiebes n’en demandait pas tant et s’impose au sprint devant celle qui l’avait battu l’an dernier, Marianne Vos. Silivia Persico (Italie) complète le podium.

Le dimanche, sur la course Hommes, Romain Bardet a abandonné, victime de deux crevaisons dans les 20 premiers kilomètres. 2ᵉ des mondiaux de Gravel en 2023 et 2024, Florian Vermeersch a décroché le titre cette année à Maastricht. Le Belge s’est imposé en solitaire après avoir distancé Frits Biesterbos (Pays-Bas), qui prend la médaille d’argent. Sacré en 2023, Matej Mohoric (Slovénie) complète le podium.