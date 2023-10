Matej Mohoric (Slovénie) a remporté, ce dimanche, les championnats du monde de Gravel dans la région de Vénétie en Italie. Le Slovène s’est imposé en solitaire et succède à Gianni Vermeersch, vainqueur de la première édition l’an dernier. Florian Vermeersch (Belgique) prend la deuxième place devant Connor Swift (Grande-Bretagne). Alejandro Valverde (Espagne) termine au pied du podium tandis que Wout Van Aert (Belgique) est 8ᵉ.

15km away from a rainbow jersey for Matej Mohoric 🇸🇮 as his gap increases to 25 seconds 🕑#Veneto2023 pic.twitter.com/7x1NB70cJ8

— UCI (@UCI_cycling) October 8, 2023