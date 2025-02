Face aux différentes contraintes, l’UCI et la ville de Nice a renoncé à l’organisation des championnats du monde Gravel 2025 dans la capitale azuréenne.

Dans un communiqué publié ce mardi 25 février, l’Union Cycliste Internationale (UCI) annonce que les championnats du monde Gravel UCI 2025 ne se dérouleront pas comme prévu à Nice (France) le 18 octobre prochain. L’UCI et la Ville de Nice ont convenu des difficultés d’organiser l’événement dans la capitale azuréenne à cette date, et face aux différentes contraintes, techniques et de calendrier, il a été décidé d’un commun accord de renoncer à l’organisation à Nice de la 4ᵉ édition des Mondiaux UCI de gravel. L’UCI étudie actuellement différentes pistes pour trouver un nouvel organisateur et un nouveau lieu de compétition. Ces derniers ainsi que la date de l’événement seront communiqués dès que possible.