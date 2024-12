Le Giro 2025 s’élancera depuis l’Albanie. Le pays des Aigles accueillera les trois premières étapes, du 9 au 11 mai prochain.

RCS l’a officialisé ce lundi, le Giro 2025 partira depuis l’Albanie, qui accueillera les trois premières étapes. La Corsa Rosa est partie plus d’une fois des rives de l’Adriatique, mais en 2025, elle explorera la côte opposée, de Durrës (Durazzo), l’un des principaux centres de l’Albanie, chargé d’une longue et grande histoire avec son port. Le parcours se dirige vers l’intérieur des terres et il ne faudra que 70 kilomètres pour rencontrer la première véritable montée de ce Giro, celle de Gracen (2e cat., 13,5 km à 5,2 %). Ensuite, place à Tiranë (Tirana), pour affronter un circuit de 22,2 kilomètres, à deux reprises, avec la montée du Surrel (cat. 3), qui doit être franchie pour la dernière fois à moins de 12 km de l’arrivée. Au total, 164 kilomètres sont à parcourir.

Deux étapes accidentées et un CLM

Le lendemain, les vainqueurs de la veille auront déjà l’occasion d’enfoncer le clou, et les battus chercheront à répliquer avec un contre-la-montre individuel de 13,7 kilomètres dans la capitale albanaise. La vitesse sera élevée, mais il faudra se méfier de la montée de Sauk dans la partie centrale, avec des pentes modérées sur environ un kilomètre et demi. Si les rouleurs les plus puissants ont résisté lors de la 1ʳᵉ étape, ils peuvent rêver du Maglia Rosa à Tirana.

Le troisième et dernier jour en terre albanaise ne sera pas non plus de tout repos, avec un parcours de 160 kilomètres autour de Vlorë (Vlora), où sont installés le départ et l’arrivée. L’étape est assez accidentée, mais c’est le col de Llogare (2e cat., 10,7 km à 7,4 %) qui devrait faire la décision. Il doit être franchi à 39 km de l’arrivée, les 25 derniers kilomètres se déroulant sur le plat. En fonction du rythme adopté par le peloton, l’ascension peut entraîner une forte sélection. Les gros bras du classement général ou les grosses cuisses des sprinteurs peuvent y imposer des scénarios très variés. Après trois jours destinés à marquer l’histoire du cyclisme et de l’Albanie, les coureurs embarqueront dans le port de Vlora pour regagner l’Italie.