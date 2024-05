Impressionnant de facilité, Tadej Pogačar a remporté le Giro d’Italia 2024, avec près de 10 minutes d’avance sur son dauphin, Daniel Felipe Martinez.

C’était le grandissime favori de ce Tour d’Italie 2024 et Tadej Pogačar a survolé cette 107ᵉ édition. Après avoir pris le maillot rose dès la deuxième étape, le Slovène a également remporté six étapes. Jamais mis en difficulté, Pogačar a fait la différence dès que la route s’élevait et sur les deux contre-la-montre, où seul Filippo Ganna a pu concurrencer le coureur de l’équipe UAE. Tadej Pogačar reporte son premier Giro, le troisième Grand Tour de sa carrière, avec une avance confortable.

Il a relégué son dauphin, Daniel Felipe Martinez (Bora-Hansgrohe) à près de 10 minutes. Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) complète le podium final. Pogacar s’offre également le maillot bleu du meilleur grimpeur. Pour la deuxième année consécutive, Jonathan Milan (Lidl-Trek) ramène le maillot cyclamen à Rome. Antonio Tiberi (Bahrain-Victoirous) termine lui meilleur jeune de ce Giro d’Italia. Le classement par équipe revient à la Décathlon AG2R La Mondiale, emmenée par Ben O’Connor, 4ᵉ du général.