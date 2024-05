« J’ai beaucoup souffert aujourd’hui. Ma spécialité, qui est le contre-la-montre, n’est pas comme celle de Jonathan Milan. Il souffre pendant 70 secondes et une fois qu’il franchit la ligne, il sait s’il est le vainqueur ou pas, mais moi… je dois attendre pendant deux heures et c’est stressant. À la fin, j’ai été pris par les émotions, car nous sommes en Italie et ça rend le moment très intense, surtout ici près du lac de Garde et du vélodrome de Montichiari qui est pour moi une deuxième maison. C’est bien de remporter ma sixième victoire en contre-la-montre sur le Giro. Demain, ce sera une étape très intensive et nous nous battrons toute la dernière semaine ».