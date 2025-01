Arrivée à Naples, où un sprint massif est attendu. Longue étape à travers la haute Basilicate et Irpinia avant d’arriver dans la région de Naples, de contourner le Vésuve et de se diriger vers le golfe et la via Caracciolo.

7ᵉ étape (16/05) : Castel di Sangro → Tagliacozzo (168 km)

L’étape des Apennins offre la première arrivée au sommet, après une journée courte et intense, avec de nombreuses difficultés : Roccaraso d’entrée, puis, après la longue descente de Pian delle Cinque Miglia à Sulmona, les ascensions du Monte Urano et du Vado della Forcella sur le Monte Sirente. Les montées et descentes se poursuivent jusqu’à la dernière ascension du jour, de Tagliacozzo à Marsia, avec des pentes à plus de 10% pour les 3 derniers kilomètres.

8ᵉ étape (17/05) : Giulianova → Castelraimondo (197 km)