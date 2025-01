RCS vient de dévoiler le parcours du Giro d’Italia 2025, qui s’élancera le 9 mai prochain d’Albanie.

Le parcours du Tour d’Italie 2025 a été dévoilé ce lundi soir. La course partira pour la 15ᵉ fois de son histoire de l’étranger, cette fois en Albanie, où se dérouleront les trois premières étapes, et se terminera à Rome, qui accueillera pour la 7ᵉ fois l’arrivée. La course s’étend sur 3 413 km avec 52 500 m de dénivelé positif total. Les coureurs affronteront 2 contre-la-montre individuels de 42,3 km, 6 étapes de sprinters, 8 étapes de moyenne montagne et 5 étapes de haute montagne du 9 mai au 1ᵉʳ juin. Environ 38 km de routes en terre viendront s’ajouter au défi, dont 30 km de Strade Bianche dans le final de l’étape de Sienne et 8 km sur le Colle delle Finestre, qui sera la Cima Coppi du Giro à 2 178 m.

Première semaine

Trois étapes difficiles, dont un contre-la-montre individuel dans les rues de Tirana, donnent le ton du Giro d’Italia 2025 en Albanie. L’étape d’ouverture se termine dans la capitale par un final difficile avec deux montées raides avec des pentes à deux chiffres, rappelant les récentes étapes de montagne urbaines. Le contre-la-montre est suivi d’une étape se terminant à Vlorë, avec l’ascension de Qafa e Llogarasë, la première montée de plus de 1 000 m de l’édition de cette année.

Après la première journée de repos le 12 mai, la course reprend avec trois étapes qui conviennent probablement aux sprinteurs, mais qui ne se terminent pas forcément par des arrivées groupées. Le peloton remonte la péninsule, culminant avec la première arrivée au sommet des Abruzzes, à Tagliacozzo. Après une arrivée d’étape à Castelraimondo, ce sera l’heure de l’étape Gubbio-Sienne, la Tappa Bartali de cette édition, qui comprend cinq sections de routes de gravier (environ 30 km) avant l’arrivée sur l’emblématique Piazza del Campo de Sienne.

Deuxième semaine

La deuxième journée de repos tombe le 19 mai. La course reprend en Toscane avec un contre-la-montre de Lucques à Pise, un hommage moderne à la victoire de Knut Knudsen en 1977. Le lendemain, le Giro retrouve la montée de San Pellegrino in Alpe après 25 ans, intégrée dans une étape difficile avec une arrivée à Castelnovo ne’ Monti.

Viennent ensuite trois étapes délicates, mais cruciales : une arrivée probable au sprint à Viadana, un final plein de punch à Vicence au sommet du Monte Berico et une étape avec un circuit transfrontalier à Nova Gorica/Gorizia. La semaine se termine par une étape difficile jusqu’à Asiago, avec 3 900 m de dénivelé positif, mais aucune arrivée en montée.

Troisième semaine

Après le dernier jour de repos, le peloton affronte une étape de montagne massive dans le Trentin : cinq ascensions exténuantes en une seule journée, avec une arrivée en montée à San Valentino (Brentonico) sur le Monte Baldo, surplombant le lac de Garde. Les prochaines étapes comprennent une arrivée spectaculaire à Bormio, avec la Montagna Pantani, le Passo del Mortirolo, et une étape de transition vers Cesano Maderno. Les deux dernières étapes sont conçues pour les prétendants au classement général.

La première, de Biella à Champoluc, est courte mais présente un dénivelé positif de 4 950 m à travers la Vallée d’Aoste. La seconde, de Verrès à Sestrière, revisite la combinaison légendaire du Colle delle Finestre (la Cima Coppi 2025, avec 8 km de gravier) et de Sestrière, garantissant un spectacle digne de son apparition pour le 20ᵉ anniversaire du Giro. La course se termine à Rome avec un circuit spectaculaire à travers la Ville Éternelle.

