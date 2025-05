En l’absence de Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard et Remco Evenepoel, ce Tour d’Italie s’annonce ouvert. Voici la présentation des favoris du Giro 2025.

Les favoris du Giro 2025





Juan Ayuso (UAE Team Emirates – XRG) ★★★★

À 22 ans, Juan Ayuso est très impressionnant depuis le début de saison. Avec cinq victoires dont le classement général de Tirreno-Adriatico mais aussi une victoire d’étape sur le Tour de Catalogne et une 2ᵉ place au général derrière Roglic, Ayuso sera à la tête d’un collectif UAE Team Emirates – XRG impressionnant avec la présence d’Adam Yates ou encore Brandon McNulty.





Primoz Roglic (Red Bull Bora-Hansgrohe) ★★★★

Les années passent pour Primoz Roglic, mais le Slovène continue de performer à 35 ans. Il n’a certainement plus les jambes pour remporter le Tour de France, mais il sera l’un des principaux favoris de ce Giro 2025. Comme Ayuso, Roglic pourra compter sur une armada à ses côtés avec notamment Jai Hindley ou encore Daniel Felipe Martinez.





Mikel Landa (Soudal Quick-Step) ★★★

En l’absence de Remco Evenepoel, pour qui il a l’habitude de travailler depuis son arrivée chez Soudal Quick-Step, Mikel Landa aura le rôle de leader sur ce Giro 2025. À 35 ans lui aussi, Landa est régulier sur les Grands Tours. L’an dernier, il a pris la 5ᵉ place du Tour de France, alors qu’il occupait le rôle de coéquipier de luxe pour Evenepoel.





Simon Yates (Visma | Lease a Bike) ★★★

Pour sa première saison sous les couleurs de la Visma | Lease a Bike, Simon Yates a été plus que discret. Il n’a disputé que deux courses : Tirreno-Adriatico (14ᵉ) et le Tour de Catalogne (9ᵉ). Malgré cela, on le voit bien performer sur ce Giro, à la lutte pour le top 5 et pourquoi pas même le podium ? En montagne, il pourra compter sur le soutien de Kruijswijk et de Kelderman.





Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) ★★★

Après une première année compliquée sous les couleurs de l’équipe EF Education-EasyPost en 2023, Richard Carapaz a retrouvé des couleurs en 2024 avec le maillot à pois sur le Tour de France et une 4ᵉ place sur La Vuelta. Vainqueur du Giro en 2019 puis, 4ᵉ en 2018 et 2ᵉ en 2022, l’Équatorien aime cette course et sera à surveiller.





Adam Yates (UAE Team Emirates – XRG) ★★

Bien que Juan Ayuso devrait être le leader de la formation UAE Team Emirates – XRG, Adam Yates pourrait être plus qu’un coéquipier de luxe sur ce Giro. Le Britannique devrait également être protégé au classement général et pourrait profiter d’un certain marquage entre Ayuso et Roglic pour tirer son épingle du jeu.





Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team) ★★

5ᵉ de Paris-Nice avec une victoire d’étape en prime et impressionnant vainqueur du Tour des Alpes, Michael Storer performe depuis le début de l’année. 10ᵉ du Giro l’an passé, on le voit faire mieux cette année et plus se battre pour une place dans le top 5.





Giulio Ciccone (Lidl-Trek) ★★

À 30 ans, Giulio Ciccone est sans doute dans la forme de sa vie en ce début de saison 2025. 2ᵉ de l’UAE Tour derrière Tadej Pogačar, 4ᵉ du Tour des Alpes ou encore 2ᵉ de Liège-Bastogne-Liège il y a quelques jours, l’Italien aura une belle carte à jour sur ce Giro 2025.





Egan Bernal (Ineos Grenadiers) ★

Malgré une chute et une fracture de la clavicule sur la Clásica Jaén, Egan Bernal a réalisé un début de saison très prometteur. Double champion de Colombie début févier, l’Aigle de Zipaquirá a repris la compétition sur le Tour de Catalogne, où il a pris la 7ᵉ place du classement général.













Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) ★

5ᵉ du Giro l’an dernier, Antonio Tiberi sera de nouveau le leader de la Bahrain Victorious sur son tour national cette année. Cette année, l’Italien a terminé 3ᵉ de Tirreno-Adriatico avant d’abandonner sur le Tour des Alpes, sur maladie.





Derek Gee (Israel – Premier Tech) ★

Révélation du Giro 2023 où il avait crevé l’écran, Derek Gee revient sur le Tour d’Italie avec un autre statut : celui de leader. 9ᵉ du Tour de France l’an dernier, le Canadien a montré qu’il était capable de se frotter aux meilleurs sur une course de trois semaines.