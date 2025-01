Mikel Landa sera au départ du Giro d’Italia cette saison, course qui l’a révélé en 2015 avec deux victoires d’étape et un podium final.

Mikel Landa, l’un des coureurs de Grand Tour les plus réguliers de ce siècle, avec un total de 10 places dans le top 10 au classement général en 22 participations, sera de retour au départ du Giro d’Italia cette saison, trois ans après sa précédente participation. La 108ᵉ édition de la Corsa Rosa, dont le parcours complet sera dévoilé la semaine prochaine à Rome, partira d’Albanie, premier pays des Balkans à accueillir le Grand Départ depuis 29 ans. Au total, trois étapes y seront disputées, dont un contre-la-montre individuel de 14 km dans les rues de la capitale Tirana.

Mikel Landa :

« Je suis très heureux de participer au Giro, qui occupe une place particulière dans mon cœur. C’est la course qui m’a permis de me faire un nom en tant que coureur. En 2015, j’y avais remporté deux étapes et terminé troisième au classement. Ce sera un défi, car il y aura beaucoup de bons coureurs au départ, mais je ferai de mon mieux pour me battre pour une victoire d’étape et un bon résultat au classement général. J’attends avec impatience le mois de mai et la possibilité de retrouver les incroyables fans italiens qui font du Giro l’une des meilleures courses au monde. »