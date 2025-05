Comme chaque saison, l’équipe EF Education-EasyPost doit troquer son maillot rose le temps du Giro d’Italia.

Il ne peut y avoir qu’un seul maillot rose en Italie en mai : celui du leader du Giro d’Italia. Richard Carapaz court pour s’approprier le maillot rose du Giro. Par respect pour la tradition cycliste italienne et le règlement de la course, lui et ses coéquipiers d’EF Education-EasyPost prendront le départ du Giro 2025 avec une tenue de rechange Rapha spéciale.

Blanc avec des touches de rose EF Pro Cycling, le maillot du Giro d’Italie 2025 de l’équipe américaine sera porté par Kasper Asgreen, Georg Steinhauser, Alexander Cepeda, Owain Doull, Mikkel Honoré, Darren Rafferty, James Shaw et Richard Carapaz.