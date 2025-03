Primoz Roglic (Red Bull Bora-Hansgrohe) a remporté, ce dimanche, la 7ᵉ étape du Tour de Catalogne 2025. Sorti à deux tours de l’arrivée dans l’Alto de Montjuic, le Slovène a distancé tous les favoris pour s’imposer en solitaire dans les rues de Barcelone. Il devance Laurens De Plus (Ineos Grenadiers) et Lennert Van Eetvelt (Lotto Cycling Team). Juan Ayuso (UAE Team Emirates – XRG) n’a pas été en mesure de suivre Roglic et cède son maillot de leader au leader de la Red Bull Bora-Hansgrohe, qui remporte le Tour de Catalogne pour la deuxième fois de sa carrière. Les Espagnols Juan Ayuso et Enric Mas (Movistar Team) complètent le podium final.

🤩Reviu l’últim km de l’exhibició en solitari de @rogla per coronar-se campió de la #VoltaCatalunya104! 💥Vuelve a disfrutar el último km de la victoria en solitario de Primoz Roglic @BCN_esports. 🏆Relive the last km of Roglic’s @RBH_ProCycling solo win in Barcelona! pic.twitter.com/GdNdGWZJ6w — Volta a Catalunya (@VoltaCatalunya) March 30, 2025

Le classement de la 7ᵉ étape du Tour de Catalogne 2025

Primoz Roglic Laurens De Plus Lennert Van Eetvelt

