Dorian Godon (Ineos Grenadiers) a remporté, ce mercredi, la 3ème étape du Tour de Catalogne 2026. À 28 kilomètres de l’arrivée, Remco Evenepoel (Red Bull Bora-Hansgrohe) profite du vent de côté pour accélérer et partir seul. Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike) régait et parvient à revenir sur le Belge. Evenepoel s’agace du peu de relais passé par Vingegaard et le peloton revient dans les derniers kilomètres. Alors qu’ils étaient sur le point d’être repris, Evenepoel en remet, avec le Danois sur le porte bagage.

Remco Evenepoel attacks in the crosswinds! ⚡️ Only Jonas Vingegaard chooses to respond and the two are off the front of the bunch 😱 pic.twitter.com/Iz8e763bGL — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) March 25, 2026

Dans le dernier kilomètre, Remco Evenepoel chute dans un rond point. Derrière, Vingegaard se relève et c’est finalement Dorian Godon qui s’impose au sprint, pour la deuxième fois de la semaine. Il devance Ethan Vernon (NSN Cycling Team) et Noah Hobbs (EF Education-EasyPost). Dorian Godon conforte sa place de leader du classement général, 11″ devant Remco Evenepoel.

El ciclismo es impredecible 🤯🤯🤯 Evenepoel se cae cuando acariciaba la victoria, Vingegaard se deja ir y el líder Godon se impone en Vila-seca. 🚴‍♂️ Lo has visto en @Eurosport_ES y @StreamMaxES. #VoltaCatalunya105 pic.twitter.com/9Vf0sB2iPK — Eurosport.es (@Eurosport_ES) March 25, 2026

Le classement de la 3ème étape du Tour de Catalogne 2026