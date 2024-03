Egan Bernal (Ineos Grenadiers) a pris la 3ᵉ place du Tour de Catalogne, son premier podium sur une course World Tour depuis le Giro 2021.

Plus de deux ans après sa terrible chute à l’entraînement, Egan Bernal est de retour aux avants postes cette saison. 3ᵉ des championnats de Colombie, 3ᵉ du général du O Gran Camiño, 7ᵉ de Paris-Nice,… Le Colombien enchaîne les bonnes performances. Aligné sur le Tour de Catalogne, Egan Bernal est parvenu à monter sur le podium final derrière l’intouchable Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) et Mikel Landa (Soudal Quick-Step). Le coureur de la formation Ineos Grenadiers est monté sur le podium d’une course World Tour pour la première fois depuis sa victoire sur le Giro en 2021.

La réaction d’Egan Bernal :

« Je suis juste heureux. Vraiment fier de l’équipe et de moi-même. C’était une semaine vraiment difficile, mais au final, nous avons bien fait. C’était l’objectif de l’équipe (monter sur le podium) mais aussi, pour être réaliste, d’où je viens, ce serait difficile d’y parvenir. Mais c’est ce que j’avais en tête ! L’équipe travaillait dans ce sens depuis le début… grâce à eux, nous y sommes parvenus. C’est incroyable d’être à nouveau sur le podium dans une course WorldTour ! »