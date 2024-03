Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) a remporté, ce mardi, la 2ᵉ étape du Tour de Catalogne. Dès les premiers kilomètres de course, le Slovène avait déjà faussé compagnie au peloton en compagnie de son coéquipier Domen Novak. Les deux hommes ont finalement été repris quelques kilomètres plus loin. Sous la pluie et le brouillard, dans l’ascension finale de Valter 2000 (11,4 km à 7,5%), Pogačar a placé son accélération décisive à 6,5 kilomètres de l’arrivée. Sans rival, le champion de Slovénie devance Mikel Landa (Soudal Quick-Step), +1:23″ et Aleskandr Vlasov (Bora-Hansgrohe), +1:24″. Lenny Martinez (Groupama-FDJ) termine 5ᵉ à 1:43″.

📹Torna a viure l'últim quilòmetre l'exhibició de @TamauPogi a @Vallter2000 🏔️ 🙌Así ha sido la llegada de Tadej Pogačar @TeamEmiratesUAE en solitario a Vallter! 📹Relive the last km of #VoltaCatalunya103 stage 2 in Vallter! 💥 pic.twitter.com/dygsfDQVv9 — Volta a Catalunya (@VoltaCatalunya) March 19, 2024

La réaction de Tadej Pogačar :

« Nous avons commencé avec une météo presque estivale, mais la pluie est tombée dès l’avant-dernière ascension. Malgré les conditions météorologiques défavorables et l’altitude, je me sentais bien, en testant mes jambes dès la dernière descente puis en continuant à mon rythme jusqu’au bout sans me retourner ».

Le classement de la 2ᵉ étape du Tour de Catalogne