Pour sa première course par étapes World Tour, Lenny Martinez (Groupama-FDJ) a pris la 12ème place du classement général du Tour de Catalogne ce dimanche à Barcelone. Une bonne performance pour le coureur de 19 ans, qui découvrait le rôle de leader dans une course de ce niveau. Lors de l’étape reine de ce Tour de Catalogne, qui arrivait au sommet de Lo Port, le néo-pro a pris une belle 6ème place. Offensif lors de la dernière étape, le grimpeur n’est pas parvenu à intégrer le top 10 du général.

« Je suis content. On passe proche de l’objectif qu’on s’était fixé, à savoir le top-10 au général. J’ai pu beaucoup apprendre cette semaine avec Lada et tous les équipiers. Ils avaient vraiment confiance en moi et je remercie encore l’équipe. C’est ma première course en WorldTour en tant que leader, donc je suis content d’avoir su répondre aux attentes et d’avoir performé. J’étais aussi content de voir que les sensations allaient de mieux en mieux au fil de la semaine », affirme Lenny Martinez.