La dernière étape du Tour de Catalogne a permis à Primoz Roglic de remporter pour la première fois la course catalane. Le Slovène de l’équipe Jumbo-Visma s’est révélé être le meilleur sur l’ensemble de la compétition en terminant premier du classement général. Le jeune coureur belge de l’équipe Soudal – Quick Step, Remco Evenepoel, a remporté la septième et dernière étape du Tour de Catalogne, de quoi clôturer sa participation à la course en beauté. Cependant, cela n’a pas suffi pour déloger Roglic de la première place du classement général avec 10″ d’avance.

« Je suis ravi », a déclaré Roglic. « La Volta a Catalunya manquait à mon palmarès. La gagner signifie beaucoup pour moi. Je me sens honoré et heureux. »

Roglic estime que ses coéquipiers ont été d’une grande utilité ces derniers jours. « L’équipe m’a beaucoup aidé. Mes coéquipiers m’ont protégé toute la journée et m’ont maintenu en bonne position. Heureusement, j’avais aussi les jambes pour suivre Remco. Je savais qu’il tenterait à nouveau sa chance aujourd’hui. »

Roglic peut se féliciter pour une préparation réussie pour le Giro d’Italia, qui débute dans six semaines. Après être monté sur le podium à Tirreno-Adriatico au début du mois, il a également remporté la deuxième course par étapes de la saison en Catalogne. « Nous avons passé une excellente semaine ensemble. J’ai encore fait d’excellentes étapes et j’espère continuer dans les semaines à venir. »