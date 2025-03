Quinn Simmons (Lidl-Trek) a remporté, ce samedi, la 6ᵉ étape du Tour de Catalogne 2025. En raison des fortes rafales qui frappent la région, cette avant-dernière étape a été réduite à seulement 23 kilomètres de course. Après une attaque dans le dernier kilomètre, Quinn Simmons s’impose pour la première fois depuis juin 2023. Dans les derniers mètres, l’Américain a résisté au retour de Pavel Bittner (Picnic PostNL) et Corbin Strong (Israel – Premier Tech). Juan Ayuso (UAE Team Emirayes – XRG) conserve la tête du classement général, 01″ devant Primoz Roglic (Red Bull Bora-Hansgroghe) à la veille de l’arrivée à Barcelone.

