Caleb Ewan (Ineos Grenadiers) a remporté, ce mardi, la 1ʳᵉ étape de la Settimana Internazionale Coppi e Bartali. Pour sa première course de la saison et sous le maillot de l’équipe Ineos Grenadiers, l’Australien s’est facilement imposé au sprint devant le champion d’Israel, Oded Kogut (Israel – Premier Tech), et Jason Tesson (TotalEnergies). Caleb Ewan s’offre sa 64ᵉ victoire chez les professionnels et prend la tête du classement général.

Caleb Ewan takes his first win in the new colors of INEOS Grenadiers! That was easy. #coppiebartali https://t.co/wUFtAOOgxU pic.twitter.com/7BZnIsfhyM — Eemeli (@LosBrolin) March 25, 2025

Le classement de la 1ʳᵉ étape de la Settimana e Bartali 2025

