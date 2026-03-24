Magnus Cort (Uno-X Mobility) a remporté, ce mardi, la 2ème étape du Tour de Catalogne 2026. Derniers rescappés de l’échapée, Baptiste Veistroffer (Lotto-Intermarché) et son coéquipier Liam Slock sont repris juste avant la flamme rouge. Parfaitement lancé par ses équipiers, Magnus Cort s’impose au sprint devant Noa Isidore (Décathlon CMA CGM) et Francesco Busatto (Alpecin – Premier Tech. 4ème de l’étape, Dorian Godon (Ineos Grenadiers) conserve la tête du classement général, juste devant Magnus Cort, classé dans la même seconde.
🏆 @MagnusCort, un veterà que s’ha imposat amb autoritat a l’esprint! 🚴♂️
⏮️ Reviu l’últim quilòmetre!
🏆 Magnus Cort @UnoXteam showed everybody how you get it done!
⏮️ Watch out the last km of the race at @AjBanyoles. pic.twitter.com/SjmGGWjP8x
— Volta a Catalunya (@VoltaCatalunya) March 24, 2026
Le classement de la 2ème étape du Tour de Catalogne 2026
- Magnus Cort
- Noa Isidore
- Francesco Busatto
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