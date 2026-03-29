Brady Gilmore (NSN Cycling Team) a remporté, ce dimanche, la 7ème étape du Tour de Catalogne 2026. Pour ce dernier jour de course, les coureurs devaient escalader la côte de Montjuic à sept reprises. Malgré de nombreuses attaques des Red Bull Bora-Hansgrohe, Remco Evenepoel et Florian Lipowitz, c’est un groupe des favoris relativement fourni qui s’est présenté sur la ligne d’arrivée. Brady Gilmore surgit et s’impose au sprint devant Dorian Godon (Ineos Grenadiers) et Remco Evenepoel. À 24 ans, l’Autrsalien décroche la plus belle victoire de sa carrière.

Ça s’est joué à 🤏 : Dorian Godon battu sur la ligne par Brady Gilmore sur la dernière étape du Tour de Catalogne pic.twitter.com/Taa7ImuAFu — Eurosport France (@Eurosport_FR) March 29, 2026

Avec deux victoires d’étape, Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) remporte le classement général du Tour de Catalogne pour la première fois de sa carrière. Sur le podium final, il devance Lenny Martinez (Bahrain Victorious) et Florian Lipowitz. Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step) prend la quatrième place du classement général tandis que Remco Evenepoel doit se contenter de la 5ème place.

Le classement de la 7ème étape du Tour de Catalogne 2026

Brady Gilmore Dorian Godon Remco Evenepoel

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