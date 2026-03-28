Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) a remporté, ce samedi, la 6ème étape du Tour de Catalogne 2026. Dans la descente du Collada de Sant Isidre, Remco Evenepoel (Red Bull Bora-Hansgrohe) accélère en tête du groupe des favoris. Plusieurs coureurs sont distancés, dont Felix Gall (Décathlon CMA CGM), 2ème du classement général.

💥𝐈𝐭’𝐬 𝐉𝐨𝐧𝐚𝐬 𝐭𝐢𝐦𝐞 𝐚𝐠𝐚𝐢𝐧! ⛰️ El líder Jonas Vingegaard se’n va sol cap a la victòria a Queralt @AjuntamentBerga!#VoltaCatalunya105 @vismaleaseabike pic.twitter.com/tPgFQclEJX — Volta a Catalunya (@VoltaCatalunya) March 28, 2026

Dans l’ascension finale du Santuari de Queralt (5.6km à 7.5%), Jonas Vingegaard accélère à moins de 3 kilomètres de l’arrivée et sort tout le monde de sa roue. Le Danois s’impose en enchaîne une deuxième victoire consécutive sur ce Tour de Catalogne. Il devance Lenny Martinez (Bahrain Victorious) et Florian Lipowitz (Red Bull Bora-Hansgrohe). Au général, Vingegaard compté désormais 1:22″ d’avance sur Lenny Martinez avant la dernière étape ce dimanche.

Le classement de la 6ème étape du Tour de Catalogne 2026