Primoz Roglic (Red Bull Bora-Hansgrohe) a remporté, ce jeudi, la 4ᵉ étape du Tour de Catalogne 2025. Dans l’ascension finale, le leader de la course Juan Ayuso (UAE Team Emirates – XRG) fait travailler ses hommes avant d’attaquer, à 3 kilomètres du sommet. L’Espagnol parvient à distancer tous ses concurrents dans un premier temps, mais Primoz Roglic revient au train. Battu la veille, le Slovène prend sa revanche et s’impose au sprint devant Juan Ayuso. Enric Mas (Movistar Team) complète le podium. Roglic décroche sa première victoire de la saison et s’empare de la tête du classement général, juste devant Juan Ayuso, classé dans la même seconde.

📹Reviu l’últim km de l’arribada a @FGC_Montserrat amb el segon duel entre @rogla i @juann_ayuso! 💥Disfruta del último km de etapa en Montserrat en la #VoltaCatalunya104 ⛰️ 🙌Relive the last km of today’s stage, where Primoz Roglic @RBH_ProCycling has conquered the lead! pic.twitter.com/h71BOVylJx — Volta a Catalunya (@VoltaCatalunya) March 27, 2025

Le classement de la 4ᵉ étape du Tour de Catalogne 2025

Primoz Roglic Juan Ayuso Enric Mas

