Le Tour de Catalogne s’élance ce lundi. Juan Ayuso, Primoz Roglic, Lenny Martinez,… Voici le parcours et les favoris.

La 104ᵉ édition du Tour de Catalogne a lieu du 24 au 30 mars. Créée en 1911, la course est inscrite au calendrier UCI World Tour et rapporte 400 points au vainqueur du classement général. L’an dernier, Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) avait dominé la course devant Mikel Landa (Soudal Quick-Step) et Egan Bernal (Ineos Grenadiers). Cette saison, Juan Ayuso (UAE Team Emirates – XRG), Primoz Roglic (Red Bull Bora-Hansgrohe), Adam Yates (UAE Team Emirates – XRG), Mikel Landa, Egan Bernal ou encore Lenny Martinez (Bahrain Victorious) font figure de favoris.

Le palmarès du Tour de Catalogne

Le parcours du Tour de Catalogne 2025

1ʳᵉ étape : Sant Feliu de Guíxols → Sant Feliu de Guíxols (178,6 km)

2ᵉ étape : Banyoles → Figueres (177,3 km)

3ᵉ étape : Viladecans The Style Outlets → La Molina (218,6 km)

4ᵉ étape : Sant Vicenç de Castellet → Montserrat Mil·lenari (188,7 km)

5ᵉ étape : Paüls → Amposta (172 km)

6ᵉ étape : Berga → Queralt (159 km)

7ᵉ étape : Barcelone → Barcelone (88,2 km)

Les favoris du Tour de Catalogne 2025





Juan Ayuso (UAE Team Emirates – XRG) ★★★★★





Primoz Roglic (Red Bull Bora-Hansgrohe) ★★★★





Lennert Van Eetvelt (Lotto) ★★★★





Mikel Landa (Soudal Quick-Step) ★★★





Adam Yates (UAE Team Emirates – XRG) ★★★





Lenny Martinez (Bahrain Victorious) ★★★





Simon Yates (Visma | Lease a Bike) ★★





Enric Mas (Movistar Team) ★★





Egan Bernal (Ineos Grenadiers) ★★





Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) ★





Ben O’Connor (Jayco-AlUla) ★





Felix Gall (Décathlon AG2R La Mondiale) ★





La startlist du Tour de Catalogne 2025

Comment suivre le Tour de Catalogne 2025 à la TV ?

Le Tour de Catalogne 2025 sera à suivre en direct sur les antennes d’Eurosport.