Après une chute dans le final de la Clásica Jaén Paraiso Interior, Egan Bernal souffre d’une fracture de la clavicule, selon AS Colombia.

De retour à un très bon niveau plus de trois ans après son terrible accident, Egan Bernal va connaitre un nouveau coup d’arrêt en ce début de saison. Présent dans le groupe des favoris ce lundi sur la Clásica Jaén Paraiso Interior, le champion de Colombie a chuté dans le final. Le coureur de la formation Ineos Grenadiers a été transporté à l’hôpital et souffrirait d’une fracture de la clavicule d’après les informations d’AS Colombia. Bernal devait initialement participer aux Strade Bianche, Tirreno-Adriatico et au Tour d’Italie.