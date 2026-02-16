Tim Wellens (UAE Team Emirates – XRG) a remporté, ce lundi, la 5ème édition de la Clasica Jaen, course d’un jour qui emprunte des chemins empierrés, à l’image des Strade Bianche. Parti à plus de 60 kilomètres de l’arrivée en compagnie de Mark Donovan (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team), Tim Wellens s’est vite débarassé du Britannique pour faire cavalier seul. Le champion de Belgique s’impose au terme d’une numéro en solitaire. Il a résisté au retour des poursuivants dans le final.

🏆 𝑻𝑰𝑴 𝑾𝑬𝑳𝑳𝑬𝑵𝑺 🏆 Dos podios después, el belga se lleva la #ClásicaJaén tras haber participado en todas las ediciones 👏👏 😍 Two podiums later, Tim Wellens takes the #ClásicaJaén after lining up in every single edition 👏👏 pic.twitter.com/FJczu3lAcO — Clásica Jaén Paraíso Interior (@ClasicaJaen) February 16, 2026

Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) est 2ème devant Benoît Cosnefroy (UAE Team Emirates – XRG), qui complète le podium. C’est Jan Christen qui avait franchi la ligne troisième, mais le Suisse a été disqualifié après avoir changé de ligne dans le sprint final et fait chuter Maxim Van Gils (Red Bull Bora-Hansgrohe), qui a heurté les barrières violemment et n’a pas pu franchir la ligen d’arrivée.

El movimiento de Jan Christen en el esprint de @ClasicaJaen que acaba con la dura caída de Maxim van Gils.#LaCasaDelCiclismo pic.twitter.com/SM0BbUX8MH — Eurosport.es (@Eurosport_ES) February 16, 2026

Le classement de la Clasica Jaen 2026

Tim Wellens Tom Pidcock Benoît Cosnefroy

