Michał Kwiatkowski (Ineos Grenadiers) a remporté, ce lundi, la 4ᵉ édition de la Clásica Jaén Paraiso Interior. À 65 kilomètres de l’arrivée, le Polonais et Brandon McNulty (UAE Team Emirates – XRG) anticipent et reviennent sur Ibon Ruiz (Equipo Kern Pharma), denrier rescapé de l’échappée. À 15 kilomètres de l’arrivée, McNulty crève tandis que Kwiatkowski se débarrasse d’Ibon Ruiz et s’envole vers la victoire. À 34 ans, Kwiatkowski décroche sa première victoire depuis le 14 juillet 2023 sur le Tour de France. Il devance Isaac Del Toro (UAE Team Emirates – XRG), qui est sorti dans le final et a dépassé Ibon Ruiz, qui complète le podium.

🙌 584 jours plus tard, Michal Kwiatkowski regoûte à la victoire ! L’expérimenté coureur d’Ineos, champion du monde en 2014, inscrit son nom au palmarès de la Clasica Jaén pic.twitter.com/vS42YWHTBe — Eurosport France (@Eurosport_FR) February 17, 2025

Le classement de la Clásica Jaén Paraiso Interior 2025

Michał Kwiatkowski Isaac Del Toro Ibon Ruiz

