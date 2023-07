Michal Kwiatkowski (Ineos Grenadiers) a remporté, ce vendredi, la 13ᵉ étape du Tour de France. Dès les premiers kilomètres de l’étape, la bonne échappée de 20 coureurs se forme. À l’avant de la course, on retrouve James Shaw, Pierre Latour, Maxim Van Gils, Matej Mohoric, Michal Kwiatkowski, Hugo Houle ou encore Matej Mohoric. Les hommes de tête abordent l’ascension du Grand Colombier avec près de 4 minutes d’avance sur le peloton.

Dès les premiers hectomètres, Quentin Pacher accélère avant d’être repris puis distancé par un trio : Van Gils, Shaw et Tejada. Michal Kwiatkowski revient de derrière et s’en va seul à 11 kilomètres du sommet. Après celle obtenue en 2020, le Polonais décroche une deuxième victoire d’étape sur le Tour de France. Il devance Maxim Van Gils. Tadej Pogacar prend la troisième place après avoir attaqué à 450 mètres du sommet. Il prend 4″ de bonification et distance Vingegaard de 4″ sur la ligne. Au classement général, le Slovène revient à 9 secondes du maillot jaune.

La réaction de Michal Kwiatkowski

« Je n’étais pas tout seul, j’avais 18 potes dans l’échappée ! Cette dernière montée a été une expérience folle. L’échappée, c’était un ticket gagnant pour aller jusqu’au pied de l’ascension, mais je ne pensais pas qu’on irait au bout parce que les UAE roulaient fort derrière. Nous ne voulions pas laisser partir sans nous un gros groupe d’échappés, comme tous les jours. On ne voudrait pas se faire piéger par un mouvement dangereux. Et en fait, je me suis rendu compte que j’avais les meilleures jambes de ma vie. Je ne pensais pas que ce serait possible, mais je suis bien là ! Aujourd’hui, la montée était vraiment longue… c’était l’effort le plus brutal de ma vie ».

Le classement de la 13ᵉ étape du Tour de France

Michal Kwiatkowski Maxim Van Gils Tadej Pogacar

Les maillots distinctifs du Tour de France

Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) Neilson Powless (EF Education-EasyPost) Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) Michal Kwiatkowski (Ineos Grenadiers)