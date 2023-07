3ᵉ au sommet du Grand Colombier, Tadej Pogacar revient à 9 secondes du maillot jaune Jonas Vingegaard avant les Alpes.

Tadej Pogacar :

« Chapeau bas à l’échappée, qui a réussi à rejoindre l’arrivée. Michal Kwiatkowski a été super fort aujourd’hui. Et pour nous, ça a été une journée réussie puisque j’ai pu récupérer quelques secondes. Le Tour est encore long et nous sommes dans une bonne position. On y va étape par étape, en cherchant les opportunités de grappiller quelques secondes. Ça a été une belle performance d’équipe, tout le monde a pu prendre confiance et gagner encore en motivation. Même si nous n’avons pas gagné l’étape, c’était quand même une victoire dans la bataille pour le Maillot Jaune ».

Jonas Vingegaard :

« Je ne me sens pas du tout frustré. Notre plan en démarrant l’étape, c’était de faire en sorte que l’échappée aille au bout et remporte la course, et c’est ce qui s’est passé. C’était une étape qui ne me convenait pas vraiment avec cette montée sèche. Alors je suis plutôt content d’avoir pu réussir à contenir l’écart qu’il y avait entre Tadej et moi, et de garder le Maillot Jaune sur les épaules. Maintenant, dans les jours qui viennent, il y aura des étapes avec des profils différents, on verra ce qu’on peut faire. »