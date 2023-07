Un duel mémorable entre Pogačar et Vingegaard

Le duel intense entre Tadej Pogačar et Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) au Tour de France a offert aux fans de cyclisme un nouveau chapitre exaltant. A la fin de la 14ème étape (Annemasse-Morzine les Portes du Soleil, 151,8 km avec 5 cols), le leader de l’UAE Team Emirates se classe 2ème, et Vingegaard 3ème, tous deux à 5″ du vainqueur Carlos Rodriguez (Ineos-Grenadiers).

Classement général inchangé malgré un affrontement sur le Joux Plane

Le classement général a peu évolué : grâce aux bonifications au sommet du dernier col (Joux Plane, Vingegaard 1er, Pogačar 2ème) et à l’arrivée, le coureur danois a augmenté son avance sur son rival slovène de 1″. Le gap entre le premier et le deuxième au classement général est désormais de 10″.

La montée du Joux Plane, moment clé de la course

Comme prévu, la montée du Joux Plane a été le moment décisif de la course : à 3,5 km du sommet, Adam Yates accélère le rythme et Pogačar attaque, prenant une avance de 6″ sur Vingegaard. Cependant, le Danois parvient à combler l’écart en quelques kilomètres.

Les motos interfèrent avec les coureurs

Pogačar a dû renoncer à son attaque en raison de deux motos trop proches des coureurs, forçant les deux coureurs à freiner et permettant à Carlos Rodriguez de revenir. Rodriguez a ensuite descendu à pleine vitesse vers Morzine et a réussi à conserver une petite mais précieuse avance sur Pogačar (2ème), Vingegaard (3ème) et Adam Yates (4ème).

Témoignage de Pogačar : optimiste pour les prochaines étapes

Tadej Pogačar : « Je pense que c’était une très bonne journée pour nous, nous étions vraiment forts. D’accord, nous n’avons pas gagné, mais nous avons poussé fort et nous aborderons les prochaines étapes avec un esprit positif. Où ce Tour de France peut-il être décidé? Demain, une étape vraiment difficile nous attend, puis le contre-la-montre, l’étape 17 avec le Col de la Loze près de l’arrivée et aussi l’étape 20 pourrait être un moment clé. Ce sera vraiment serré, mais j’aborde ces étapes avec une bonne mentalité et de bonnes jambes. »

Les coureurs s’apprêtent à affronter une étape 15 éprouvante

L’étape 15 s’annonce très exigeante : après le départ des Gets les Portes du Soleil, les coureurs parcourront 179 km, escaladant deux Kom de 1ère catégorie, un Kom de 3ème catégorie et un Kom de 2ème catégorie, avant d’atteindre l’arrivée à Saint Gervais Mont Blanc au sommet d’une montée de 1ère catégorie (7,7 km à 7%).