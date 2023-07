Après la deuxième journée de repos, les coureurs s’élancent pour le seul contre-la-montre de ce Tour de France 2023, long de 22,4 kilomètres entre Passy et Combloux. En plus d’être plutôt court, il sera vallonné. Les grimpeurs seront avantagés avec l’ascension de la Côte de la Cascade de Cœur dès les premiers hectomètres, puis la Côte de Domancy (2,5 km à 9,4%), à 3,5 kilomètres de l’arrivée. On attend une belle bataille entre Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard.

Nos favoris : Jonas Vingegaard, Tadej Pogacar.

Comment suivre l’étape ? Dès 12 h 55 sur France 3 et Eurosport 1.

Les horaires de départ :