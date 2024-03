Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) a remporté, ce dimanche, la 7ᵉ étape du Tour de Catalogne. Le champion de Slovénie a signé une quatrième victoire d’étape cette semaine à l’occasion de ce dernier jour de course. Le leader de la formation UAE Team Emirates s’impose au sprint devant Dorian Godon (Décathlon AG2R La Mondiale) et Guillaume Martin (Cofidis). Au classement général, après avoir dominé cette semaine de course de bout en bout, Pogačar devance Mikel Landa (Soudal Quick-Step), 3:41″ et Egan Bernal (Ineos Grenadiers), +5:03″. Premier Français, Lenny Martinez (Groupama-FDJ) termine 7ᵉ à 6:02″.

Le classement de la 7ᵉ étape du Tour de Catalogne