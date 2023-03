La cinquième étape du Tour de Catalogne s’est achevée en altitude, à 980 mètres, avec un sprint final remporté par Primoz Roglic devant Remco Evenepoel. Le coureur slovène a ainsi signé sa deuxième victoire d’étape et conserve son maillot de leader. Joao Almeida a pris la troisième place du général en terminant troisième de l’étape. Remco Evenepoel a attaqué à 4,6 km de l’arrivée, faisant exploser le maigre peloton. Seul Marc Soler (UAE Team Emirates) a réussi à suivre le rythme des deux leaders, avant que Joao Almeida ne les rejoigne deux kilomètres plus loin. Dans les 100 derniers mètres, Primoz Roglic a contré l’attaque d’Almeida et a porté une série d’accélérations, toutes plus intenses les unes que les autres, avant de lâcher Evenepoel sur la dernière.

« Je suis très heureux », a déclaré Roglic. « Cela faisait longtemps que je n’avais pas participé à une course avec une montée aussi difficile. Avec le recul, je suis heureux d’en être capable. Les jambes étaient particulièrement bonnes aujourd’hui. Ce fut encore une belle bataille. Malgré la douleur, j’ai pu en profiter. Après mon opération de l’épaule, c’est un pas de plus dans la bonne direction. »

Roglic aborde le dernier week-end de la course par étapes catalane avec dix secondes d’avance. « Rien n’est encore décidé. Aujourd’hui, la différence était encore une fois minime, heureusement à mon avantage. Mais il ne faut pas s’emballer car nous avons encore deux jours difficiles. Dimanche sera particulièrement difficile. La formule est toujours la même. J’aborde la course gonflé à bloc et convaincu, et nous verrons ce qui se passera. En tout cas, cette victoire me donne confiance en l’avenir. »