Le Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma) a remporté la première étape du Tour de Catalogne ce lundi à Sant Feliu de Guíxols. Il s’impose au sprint devant le Belge Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) et Ide Schelling (Bora-Hansgrohe) et prend la tête du classement général.

Un sprint entre les favoris

Dès la première étape, les grands favoris pour le général, Primoz Roglic et Remco Evenepoel, se sont expliqués dans les derniers mètres de la course, sur un sprint en faux plat montant. Le Slovène a été le plus rapide et remporte déjà sa cinquième victoire de la saison.

Quatre coureurs en échappée

Avant cette arrivée au sprint, quatre hommes se sont échappés en début de course : Jetse Bol (Burgos-BH), Alessandro De Marchi (Team Jayco – AlUla), Rune Herregodts (Intermarché – Circus – Wanty) et Oscar Onley (Team DSM). Ils ont été repris à six kilomètres de l’arrivée, laissant place à une arrivée en peloton.

Classement de la première étape du Tour de Catalogne 2023

Le Tour de Catalogne se poursuit demain avec une deuxième étape entre Mataró et Monistrol de Montserrat, longue de 178,7 km.