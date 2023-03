Andreas Kron, coureur de l’équipe Lotto Dstny, a exprimé son désir de remporter une victoire d’étape lors de la prochaine édition du Tour de Catalogne. Cette course a souvent réussi à l’équipe, notamment avec la victoire d’Andreas Kron lors de la première étape il y a deux ans, ainsi que les cinq victoires de Thomas De Gendt dans cette épreuve. Malheureusement, le Belge ne pourra pas participer cette année pour cause de blessure.

La sélection de Lotto Dstny pour le Tour de Catalogne comprendra les Belges Milan Menten, Maxim Van Gils, Sylvain Moniquet et Lennert Van Eetvelt, ainsi que l’Argentin Eduardo Sepulveda et l’Allemand Rüdiger Selig.

Andreas Kron, qui avait fait une belle performance aux Strade Bianche, a immédiatement tourné son attention vers le Tour de Catalogne, espérant répéter son succès d’il y a deux ans. Il a déclaré qu’il était très motivé pour être au départ de la course et qu’il avait déjà coché plusieurs étapes difficiles, offrant une chance pour l’échappée. Il a également noté que cette course était un objectif important pour lui, mais aussi une excellente façon d’affiner sa condition avant les classiques ardennaises. Il a ajouté qu’il ne visait pas le classement général, mais qu’il se concentrerait sur les étapes.

Andreas Kron: « Je suis rentré assez satisfait des Strade Bianche et c’est avec motivation que j’ai entamé ma préparation pour le Tour de Catalogne. J’ai vraiment hâte d’être au départ. J’avais remporté la première étape en 2021 lors de ma toute première participation. Cette année encore, l’objectif sera de ramener une victoire d’étape. J’ai déjà coché quelques belles étapes. L’étape d’ouverture, les sixième et septième étapes comportent toutes des parcours difficiles qui donneront une chance à l’échappée. Le Tour de Catalogne représente un vrai objectif pour moi, mais c’est aussi une excellente façon d’affiner la condition avant les classiques ardennaises. Je pense que les deux vont de pair, c’est pourquoi je ne viserai pas le classement général« .