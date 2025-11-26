Après 26″, 27,5″ et 29″, les roues de 32 pouces vont-elles devenir la norme en VTT ? L’UCI l’affirme : ce ne sera pas interdit.

Le 32 pouces va-t-il faire son apparition lors des compétitions de VTT dès la saison prochaine ? Une chose est sûre : l’UCI ne s’y opposera pas. « La commission VTT a toujours considéré le VTT comme un laboratoire du cyclisme, avec des règles très souples concernant l’équipement. C’est pourquoi les roues de 32 pouces ne seront pas interdites en VTT », assure Fabrice Tiano, responsable de la communication et des relations médias à l’UCI.

En VTT, la dimension des jantes est passée de 26 pouces, à 27,5 jusqu’à 29″, qui est devenue la norme dans la pratique sportive du VTT. Actuellement, les 32 pouces n’a pas encore fait son apparition sur les plus grandes compétitions mondiales bien que certains fabricants se sont déjà penchés sur le sujet en concevant des prototypes. Le 32″ existe déjà, notamment pour les personnes de très grande taille. Cette dimension de jante permettrait d’offrir plus de stabilité au pilote, mais aussi de mieux franchir certains obstacles. Mais le 32 pouces n’aurait pas que des avantages…

Un vélo moins maniable

Des roues plus grandes nécessiteraient de revoir la géométrie des cadres, qui sont adaptés aux jantes de 29″. Ils seraient donc plus hauts, mais aussi plus longs. Cela handicaperait donc les pilotes qui évolueraient sur un vélo moins maniable que le 29 pouces dans les parties techniques éminemment. Une chose est sûre : les premiers coureurs et équipementiers qui oseront franchir le pas seront scrutés de très près, à la fois par le grand public, mais aussi par les marques concurrentes, qui pourraient vite s’en inspirer. Ou pas…