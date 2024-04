Le 13 octobre, les pelotons prendront le départ à Fréjus pour une épreuve qui s’annonce déjà mythique.

Départ de Fréjus : la Cyclo Roc, le nouveau challenge des routiers au Roc d’Azur

Pour célébrer sa 40e édition, le Roc d’Azur lance un nouveau format qui enflamme déjà la communauté cycliste : la Cyclo Roc. Ce défi de 130,9 km est un parcours taillé pour les purs routiers, débutant juste à côté de la base nature de Fréjus, pour s’engager dans les méandres pittoresques de l’arrière-pays varois.

Le parcours : une série de cols et de points de vue époustouflants

Le tracé de la Cyclo Roc est pensé pour tester la résistance et la stratégie des cyclistes. Après le coup d’envoi, les participants entameront leur périple par les routes sinueuses de l’Estérel, avant de s’attaquer aux premières ascensions. Les grimpeurs auront l’opportunité de briller, surtout dans la montée vers Seillans et Mons, où le dénivelé se fait plus marqué.

Le segment entre Mons, le col le plus exigeant à 900 mètres d’altitude, et Fayence représente un véritable juge de paix pour les compétiteurs. Ce sera le théâtre d’affrontements stratégiques pour les places de tête, avec des points de ravitaillement placés pour permettre aux coureurs de se réhydrater et de reprendre des forces avant la descente vers les Gorges du Blavet, une section technique où la descente rapide demandera autant d’adresse que d’audace.

Avec la Cyclo Roc, le Roc d’Azur enrichit son offre et célèbre le vélo de route dans ce qui s’annonce d’ores et déjà comme un succès. Le challenge est lancé : qui relèvera le défi de la première Cyclo Roc ?