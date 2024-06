Le ZLM Tour, course par étapes plébiscitée par les sprinters, a lieu du 5 au 9 juin. Voici le parcours et les favoris de cette 35ᵉ édition.

Le ZLM Tour 2024 s’élance ce mercredi 5 juin. Créée en 1987, cette course par étapes est inscrite au calendrier UCI Europe Tour. Cette compétition offre plusieurs opportunités aux sprinters, qui se disputent généralement le classement général. Olav Kooij (Visma | Lease a Bike) est le vainqueur sortant des deux dernières éditions. Cette année, le contre-la-montre dès la 1ʳᵉ étape s’annonce décisif dans la lutte pour le classement général avant quatre arrivées au sprint, qui pourraient être perturbées par les bordures.

Le Palmarès du ZLM Tour

Le parcours du ZLM Tour 2024

1ʳᵉ étape (CLM individuel) : Westkapelle → Westkapelle (14,7 km)

2ᵉ étape : Middelburg → Wissenkerke (193,8 km)

3ᵉ étape : Schijndel → Buchten (179,4 km)

4ᵉ étape : Roosendaal → Roosendaal (196,7 km)

5ᵉ étape : Oosterhout → Oosterhout (159,4 km)

Léonard Cosnier, directeur sportif d’Arkéa-B&B Hôtels Continentale :

« Nous avons une bonne équipe de routiers-sprinteurs. Le ZLM Tour est une belle épreuve de classe 1. Le contre-la-montre devrait permettre à Baptiste Gillet et Nicolas Milesi, nos deux spécialistes, de se mesurer face à une adversité un peu plus élevée et de situer leur niveau à quelques jours des championnats nationaux. Nous aurons deux coureurs rapides avec nous : Giosuè Epis et David Dekker, renfort de la World Team. Nous verrons au jour le jour. Les étapes sont plates et exposées au vent avec des risques de bordures. Cela correspond à notre cycle de formation au sein de l’équipe Arkéa-B&B Hôtels Développement. Jean-Loup Fayolle, bientôt 19 ans, et qui présente plutôt un profil grimpeur, sera là pour apprendre et étendre sa palette sur un terrain qui n’est pas forcément le sien ».

Les favoris du ZLM Tour 2024

Tim van Dijke (Visma | Lease a Bike) ★★★





Rune Herregodts (Intermarché-Wanty) ★★★





Nils Eekhoff (Team dsm-firmenich PostNL) ★★★





Mike Teunissen (Intermarché-Wanty) ★★





Arthur Kluckers (Tudor Pro Cycling Team) ★★





David Dekker (Arkéa-B&B Hotels Continentale) ★





Comment suivre le ZLM Tour 2024 ?