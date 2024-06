Malade, Remco Evenepoel ne sera pas au départ des championnats de Belgique de la course en ligne pour défendre son titre.

Remco Evenepoel ne pourra pas défendre son titre de la course en ligne aux Championnats nationaux de Belgique ce dimanche, en raison d’un rhume. Bien qu’il ne s’agisse que d’une maladie mineure, le coureur de 24 ans et la Soudal Quick-Step ont décidé qu’après une période prolongée dans un camp d’altitude, il serait préférable qu’il ne prenne pas le départ de ce qui sera une course compétitive et exigeante et évite de risquer de perturber davantage sa préparation pour le prochain Tour de France et les Jeux Olympiques.

Remco Evenepoel :

« Je suis contrarié de ne pas être présent aux Championnats de Belgique. Gagner la course l’année dernière et porter le célèbre maillot tricolore belge a été pour moi un grand honneur et cela aurait été un privilège d’essayer de défendre le maillot que j’aime tant. Et même si je ne suis pas très malade, je ne serais pas capable de courir à 100% de mes capacités, ce qu’exige une course aussi importante, et nous pensons qu’il vaut mieux que je ne prenne pas de risques si près du Tour de France. Je souhaite bonne chance à mes coéquipiers dans la course et j’espère que nous pourrons garder ce beau maillot dans l’équipe ! »