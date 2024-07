Caleb Ewan (Jayco-AlUla) a remporté, ce mardi, la 38ᵉ édition de la Vuelta a Castilla y Leon. Au terme des 199,7 km de course disputés entre Valladolid et La Cistérniga, l’Australien s’est imposé au sprint devant Davide Cimolai (Movistar Team) et Jenthe Biermans (Arkéa – B&B Hotels). À 30 ans, Caleb Ewan décroche sa deuxième victoire de la saison.

🏆😍 CALEB EWAN ladies and gentlemen 😍🏆 pic.twitter.com/1UkUlXCwqm — GreenEDGE Cycling (@GreenEDGEteam) July 23, 2024

Le classement de la Vuelta a Castilla y Leon 2024

Caleb Ewan Davide Cimolai Jenthe Biermans

Results powered by FirstCycling.com