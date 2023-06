Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) est devenu, ce dimanche, champion de Belgique de la course-en-ligne. Le champion du monde a battu Alec Segaert (Lotto Dstny) au sprint. Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) termine 3ème et prend la médaille de bronze, à 19″. 4ème du contre-la-montre après une chute, Remco Evenepoel remporte le titre sur l’épreuve en ligne pour la première fois chez les professionnels et succède à son coéquipier Tim Merlier, vainqueur l’an passé.

We could watch this on repeat 😃 pic.twitter.com/r5dSuRtApz

— Soudal Quick-Step Pro Cycling Team (@soudalquickstep) June 25, 2023