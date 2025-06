Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) est devenu, ce vendredi, champion de Belgique du contre-la-montre. Le champion du monde de la discipline a signé le meilleur temps au terme des 40,5 km de course autour de Brasschaat en 44:43″, à plus de 54 km/h de moyenne. Il devance Florian Vermeersch (UAE Team Emirates – XRG), +1:11″, et Alec Segaert (Lotto Cycling Team), +1:32″. Remco Evenepoel décroche son deuxième titre de champion national sur le CLM tandis que, chez les femmes, Lotte Kopecky (Team SD Worx – Protime) a empoché son septième titre consécutif dans la discipline.

Le classement des championnats de Belgique du CLM 2025

Remco Evenepoel Florian Vermeersch Alec Segaert

