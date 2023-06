Wout Van Aert (Jumbo-Visma) est devenu, ce jeudi, champion de Belgique du contre-la-montre 2023. Le maillot vert du dernier Tour de France a été le plus rapide à boucler les 41,6 km du tracé. Il devance Alec Segaert (Lotto Dstny), +50″ et Rune Herregodts (Intermarché-Circus-Wanty), +1:06″. Le tenant du titre, Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) est tombé dès les premiers hectomètres et termine 4ème au pied du podium à 1:22″ de Van Aert. Après ses titres en 2019 et 2020, Wout Van Aert devient champion de Belgique du contre-la-montre pour la troisième fois de sa carrière et signe sa deuxième victoire de la saison.

Le classement des championnats de Belgique du CLM