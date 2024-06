Arnaud De Lie (Lotto Dstny) est devenu, ce dimanche, champion de Belgique de la course en ligne. Parfaitement emmené par Lennert van Eetvelt, le coureur de la Lotto Dstny s’est imposé au terme d’un sprint surpuissant à Zottegem. Il devance Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) et Jordi Meeus (Bora-Hansgrohe). Atteint de la maladie de Lyme, Arnaud De Lie a connu une première partie de saison compliquée avant de revenir en forme fin avril. Le Taureau de Lescheret succède à Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) et portera son nouveau maillot sur le Tour de France.

What a sprint 🥵 Laurenz Rex finishes 8th of the Belgium Championships 🇧🇪 pic.twitter.com/CS11jNIqyp — Intermarché-Wanty (@IntermarcheW) June 23, 2024

Le classement des championnats de Belgique 2024

Arnaud De Lie Jasper Philipsen Jordi Meeus

