Tim Merlier (Soudal Quick-Step) a remporté, ce mercredi, la 78ᵉ édition de Danilith Nokere Koerse. Le final de l’épreuve a été marqué par une grosse chute, intervenue dans le dernier kilomètre et provoquant des cassures dans le peloton. Seuls une dizaine de coureurs étaient toujours en lice à l’avant pour se disputer la victoire. Tout en puissance, Merlier anticipe le sprint et s’envole vers la victoire. Impressionnant dans les 300 derniers mètres pavés, Tim Merlier s’impose facilement devant Fabio Jakobsen (Team dsm-firmenich PostNL) et Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck). Le Belge signe une troisième victoire consécutive sur Danilith Nokere Koerse.

MAIS C'EST QUOI CETTE COURSE ?! Encore une grosse chute dans le final, avant un coup de canon de Tim Merlier pour le triplé (avec les "félicitations" du fiston 👶)#NokereKoerse #LesRP pic.twitter.com/v5pTjegJ4N — Eurosport France (@Eurosport_FR) March 13, 2024

La réaction de Tim Merlier :

« La course a été très nerveuse, mais l’équipe a fait un excellent travail et je tiens à les remercier pour cela. Dès notre arrivée au pied du Nokereberg, j’ai vu une opportunité et j’y suis allé immédiatement, en essayant de loin, comme je l’avais fait les deux années précédentes. Ce succès signifie beaucoup, car c’était la première fois que mon fils venait me voir sur une course et cela m’a rendu très ému à l’arrivée. C’est une sensation formidable de gagner devant ma famille, à seulement cinq kilomètres de chez nous. « Je suis très content de mon sprint et d’avoir remporté six victoires si tôt dans la saison. »

Le classement de Danilith Nokere Koerse