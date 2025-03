Les coureurs de la formation Soudal Quick-Step porteront un maillot spécial ce mercredi lors de Danilith Nokere Koerse.

Danilith Nokere Koerse célèbre sa 79e édition avec un changement important. Le peloton s’attaquera à une douzaine de côtes, dont la moitié pavées, mais au lieu de la descente classique par le village de Nokere dans le dernier kilomètre avant la dernière ascension, il empruntera désormais une ligne droite en montée sur un autre versant du célèbre Nokereberg.

Les coureurs de la Soudal Quick-Step, qui a remporté la course à six reprises, arboreront un nouveau maillot spécial, soulignant le travail d’Ekopak pour réduire et optimiser la consommation d’eau. Gil Gelders, Luke Lamperti, qui fait ses débuts cette saison, le néo-pro Andrea Raccagni, Bert Van Lerberghe et Warre Vangheluwe seront rejoints par Gauthier Servranckx et Lars Vanden Heede du Devo Team sur l’équipe Soudal Quick-Step à Deinze, au départ de la course de 188,2 km.

Iljo Keisse, directeur sportif de Soudal Quick-Step :

« Nous avons un maillot différent pour cette course et nous voulons le montrer et faire la fierté de nos sponsors Ekopak, qui fêteront l’ouverture de leur nouveau site à Deinze plus tard ce mois-ci. Au programme : pavés, montées et quelques tours intenses avant une nouvelle finale. Les dix derniers kilomètres sont différents des précédents, la ligne d’arrivée étant désormais sur une ligne droite de 900 m avec une pente moyenne de 4 %. Reste à voir comment les choses se dérouleront. Nous avons une équipe jeune et, même si nous savons que nous ne sommes pas les grands favoris mercredi, nous sommes motivés pour nous montrer et donner le meilleur de nous-mêmes afin d’obtenir un bon résultat. »